«ЦБ предпочтет, видимо, занимать более выжидательную позицию»

Центробанк снизил ключевую ставку на 2 п. п., до 18%. Такой сценарий предсказывали большинство аналитиков, опрошенных “Ъ FM”. На предыдущем заседании регулятор изменил ключевую ставку впервые почти за три года на 1 п. п., до 20%. До этого показатель больше семи месяцев держался на историческом максимуме. Чем объясняется решение ЦБ? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— В своем пресс-релизе ЦБ заявляет, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Однако в первом абзаце регулятор отмечает, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось. Кроме того, все еще наблюдаются признаки снижения напряженности на рынке труда, это, кстати, дезинфляционная ситуация. Дефицит кадров продолжает сокращаться. Если он большой, то, соответственно, необходимо зарплаты повышать, что является проинфляционным фактором. Денежно-кредитные условия, как говорит ЦБ, остаются жесткими под влиянием проводимой ДКП и автономных факторов. В заключении своего заявления Банк России отмечает, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики, если ее нормализация будет иметь в 2025 году дезинфляционный эффект. В целом текст достаточно жесткий, рынок сразу ушел вниз, индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,3%, потом начал снижаться, сейчас постепенно поднимается.

Можно уже четко сказать, что ЦБ встал в цикл снижения ключевой ставки. Это благоприятный фактор для российских активов, так как в связи с тем, что этот показатель меняется, падают ставки по депозитам, необходимо будет деньги куда-то перемещать в более доходные сегменты. Это прежде всего рынок облигаций. Рынок акций в какой-то момент начнет выстреливать, и это для инвесторов благоприятная тема. Что касается неблагоприятных факторов, то инфляцию на 2025 год прогнозируют на уровне 6-7%, ключевую ставку на следующий год — 12-13%. Это консервативный сценарий, многие говорили, что, может быть, ниже 10% будет в 2026-м. В этом году ставка, с их точки зрения, в среднем составит 18,8-19,6%. То есть можно допустить, что еще одно снижение где-то на 100 базисных пунктов произойдет в этом году.

Сейчас ЦБ предпочтет, видимо, занимать более выжидательную позицию, потому что еще нужно смотреть, естественно, за курсом российской валюты. Если рубль укрепляется, то это носит дезинфляционный характер, если снижается — проинфляционный. Поэтому все эти факторы регулятор учитывает. Но надо сказать, что были опасения, что Центробанк поддастся давлению исполнительной и законодательной власти, многие требовали резкого снижения ключевой ставки. Этого не случилось. ЦБ проводит свою взвешенную политику, и это, наверное, главный вывод из сегодняшнего заседания.

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