Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях распространят на старые посты

Блогеров будут наказывать за попытки актуализировать и продвигать рекламу, опубликованную в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) до вступления в силу запрета. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 сентября в России будет запрещено размещать рекламу на ресурсах организаций, признанных в стране запрещенными и нежелательными. На заседании комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий объяснили, что под запрет попадают и любые отсылки на посты, опубликованные ранее, а также на помещение старых публикаций в «закреп».

Господин Горелкин уточнил, что удаление всей старой рекламы по-прежнему не обязательно. «Ключевой момент – совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение этой рекламы после вступления закона в силу», — написал он в Telegram-канале.

Закон о запрете рекламы был принят Госдумой 25 марта. Под него попадают соцсети Facebook и Instagram (обе принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), а также заблокированный в России с 2022 года Twitter.

Подробнее об ограничениях — в материале «В рекламе не нуждаются».