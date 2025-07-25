Полицейские начали пускать жильцов в неповрежденную часть дома в Саратове

В Саратове сотрудники полиции начали пускать жильцов в неповрежденную часть многоэтажки, где произошел взрыв. Жители были эвакуированы сразу после ЧП, однако полицейские составили списки и позднее частично открыли доступ в квартиры других подъездов. Об этом сообщает «РИА Новости».

В соцсетях распространилось видео, запечатлевшее момент взрыва. Согласно этим кадрам, он произошел на верхних этажах. Предварительная версия - утечка газа.

По последним данным, при взрыве погибли четыре человека. Одна секция дома обрушилась — повреждены или разрушены оказались более 30 квартир. На месте продолжается спасательная операция, так как под завалами могут быть люди.