В Екатеринбурге директор «Деметра групп» скрыл от налоговой 16,3 млн рублей

Прокуратура Чкаловского района направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Деметра групп», обвиняемого в сокрытии 16,3 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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По версии следствия, с июля 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый знал о задолженности возглавляемой им компании по налогам и сборам на сумму более 42 млн руб. Однако он намеренно сокрыл денежные средства и вел финансово-хозяйственную деятельность через счета третьих лиц.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере) и направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, в Тюмени будут судить бизнесмена за уклонение от уплаты налогов на 37 млн руб. По версии следствия, обвиняемый занимался бизнесом в сфере оказания транспортных услуг.

Полина Щуцкая