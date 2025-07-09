В Тюмени будут судить бизнесмена за уклонение от уплаты налогов на 37 млн рублей

В суд Тюмени передано уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в неуплате налогов на сумму более 37 млн руб., сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый занимался бизнесом в сфере оказания транспортных услуг. «Он уклонился от уплаты НДС за четвертый квартал 2020 года, 2021 год, первый, третий, четвертый кварталы 2022 года, путем создания формального документооборота с четырьмя организациями, создававшими видимость финансовой деятельности», — говорится в сообщении следственного управления.

Подчеркивается, что в налоговую предприниматель передавал заведомо ложные документы о вычетах по НДС.

Напомним, ранее в Калининский районный суд Тюмени было передано дело руководителя коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб.

Мария Шараева