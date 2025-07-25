Песков прокомментировал данные о собиравшемся на СВО добровольце из США Хаффмане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о гражданине США Дереке Хаффмане. СМИ писали, что он приехал в Россию и отправился на СВО.

«Он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны, — сказал господин Песков в ходе брифинга. — Только добровольно — никто его принудить не мог».

Дмитрий Песков уточнил, что не знает, подписывал ли господин Хаффман контракт для участия в СВО. Он рекомендовал обратиться с таким вопросом в Минобороны.

В конце мая телеканал RT взял у Дерека Хаффмана интервью. Он говорил, что приехал с семьей из штата Техас из-за пропаганды ЛГБТ (Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Свое намерение пойти на СВО господин Хаффман объяснял желанием «заслужить» семье место в России.