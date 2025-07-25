ТЦ уступает трафик

В торговых центрах Сибири по итогам первого полугодия 2025-го число посетителей снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в крупных комплексах трафик оказался ниже, чем в малых и средних. Основными причинами наблюдаемой динамики эксперты называют рост онлайн-торговли, изменение потребительских привычек в сторону экономии и уход международных брендов, что приводит к уменьшению ассортимента в офлайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чем ближе торговый центр к «маршрутам жизни», тем выше его устойчивость

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Чем ближе торговый центр к «маршрутам жизни», тем выше его устойчивость

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025-го показатель Mall Index ТЦ (отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м) крупнейших городов Сибири оказался на 5% ниже, чем в тот же период 2024 года. Посещаемость крупных торговых центров (более 40 тыс. кв. м) сократилась на 6%, тогда как малых и средних форматов (5–40 тыс. кв. м) — на 5% год к году, посчитали в Focus Technologies.

Основной причиной наблюдающейся динамики эксперты называют конкуренцию со стороны онлайн-ритейла, особенно в сегментах fashion и бытовой электроники, что влияет на перераспределение части офлайн-трафика. Помимо этого, аналитики отмечают сдержанный потребительский спрос — покупатели осторожнее относятся к крупным покупкам, больше тратят на повседневные нужды и услуги.

«Нужно отметить, что рынок адаптируется к новой реальности, где ключевыми драйверами становятся гибкость, повседневная полезность и сценарная адаптация: чем ближе ТЦ к маршрутам жизни, тем выше его устойчивость. Сильнее всего пострадали крупные ТЦ, завязанные на досуговый, событийный и weekend-трафик»,— считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По данным девелоперской компании Malltech Lab, в первой половине 2025 года трафик в сибирских ТРЦ — «Аура» в Новосибирске, «Планета» в Красноярске и Новокузнецке — сократился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Красноярске снижение составило 3%, в Новокузнецке — 1%. В Новосибирске, напротив, зафиксирован рост на 1%. Такие изменения являются незначительными, считают в компании.

«Во втором полугодии мы ожидаем, что показатели трафика останутся на уровне прошлого года. Доля вакантных площадей в июле 2025 года составила 5% против 3% годом ранее. Умеренное увеличение связано с обычной ротацией арендаторов, характерной для любого ТРЦ. Текущий уровень вакансии остается в пределах нормы. Мы продолжаем активно вести переговоры с новыми арендаторами»,— рассказала «Ъ-Сибирь» директор по разработке и аналитике Malltech Lab Татьяна Мильштейн.

Эксперт по коммерческой недвижимости Антон Реутов считает, что многие ТЦ сегодня оказались в тупике.

«Денег на реконцепцию нет. Ротация арендаторов не спасает. То, что работало до 2019 года, уже не работает в 2025-м. Люди больше не ходят в ТЦ “просто так”. Они идут туда, где удобно, атмосферно и главное — есть зачем»,— отмечает он.

Уход международных брендов привел к сокращению ассортимента в офлайне, а пришедшие на смену российские, турецкие и азиатские бренды не в состоянии генерировать сопоставимый трафик, замечает эксперт в сфере коммерческой недвижимости Марина Толстошеева. Она считает важной реконцепцию объектов, с увеличением доли фудхоллов, образовательных и спортивных кластеров.

Без инвестиций в модернизацию комплексов трафик может сократиться еще на 5–7% к 2026 году, считает она.

Лолита Белова