На Дону построят четыре глэмпинга за 89 млн рублей до 2027 года

До 2027 года в Ростовской области построят четыре глэмпинга на 60 номеров. На финансирование проектов из федерального бюджета намерены выделить 89 млн рублей. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные отдела туризма регионального министерства экономического развития.

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В ведомстве отметили, что правительством РФ поддержана реализация четырех проектов в регионе в 2026—2027 гг., отбор инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц на Дону проходил сначала до 14 февраля, потом его продлили до 20 марта. Его результаты неизвестны.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за год стоимость аренды номеров в глэмпингах региона выросла на 20-25% за год. Причиной стали рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и туристический налог, введенный в регионе в 2025 году.

Наталья Белоштейн