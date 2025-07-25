Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие опции доступны для маленьких гостей отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: La Reserve Geneve Фото: La Reserve Geneve

В женевском La Reserve я останавливалась довольно много раз. И он у меня ассоциируется со всем чем угодно — от мишленовских ресторанов до расслабленного отдыха у бассейна, но вот никак не с семейным форматом. Тем любопытнее мне было прочитать новость, что до 18 августа тут открыт летний лагерь для детей. Причем посещать его могут как дети гостей отеля, так и членов SPA-клуба. С развлечениями постарались: тут есть и тренировки по теннису («теннис для будущих чемпионов», как их здесь называют), и разнообразные кулинарные классы, и мероприятия на свежем воздухе.

Посещать лагерь можно как в формате целого дня, недели, так и половины дня, что, мне кажется, особенно актуально для посетителей SPA-центра. Можно спокойно сходить на несколько процедур, отдохнуть в хаммаме, а ребенок пока будет заниматься дзюдо и готовить что-нибудь вкусное под руководством суперпрофессионального повара. Стоимость для Швейцарии тоже весьма умеренная. От 75 франков за полдня до 925— за неделю.

Анна Минакова