МАГАТЭ настаивает на скорейшем возвращении инспекторов на ядерные объекты Ирана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Иран как можно скорее допустить инспекторов на иранские ядерные объекты. Об этом он сказал в ходе публичной лекции, организованной Сингапурским институтом ядерных исследований и безопасности.

«Сейчас наша задача — предотвратить дальнейшие атаки, насилие и подобные инциденты. Именно поэтому мы настаиваем и призываем, чтобы инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран как можно скорее и продолжили свою работу,— сказал господин Гросси (цитата по "РИА Новости"). — Когда имеется ядерный материал, мы должны отслеживать буквально каждый грамм - где он находится, остался ли он на месте, было ли отклонение от разрешенного использования».

В своей речи глава МАГАТЭ обратил внимание на то, что иранские власти сигнализировали МАГАТЭ о готовности возобновить технические консультации.

23 июня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке, что в ближайшие недели Иран готовится принять техническую делегацию МАГАТЭ. Стороны планируют обсудить, как выстраивать отношения после июньских событий на Ближнем Востоке.

12 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. При этом он отметил, что в связи с меняющейся обстановкой в регионе это взаимодействие приобретет другую форму. По словам господина Аракчи, запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны, а решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи говорил, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.

Анастасия Домбицкая