Прокуратура контролирует права пассажиров при задержках рейсов на юге

Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержек авиарейсов в международных аэропортах региона, вызванных введенными ограничениями, в том числе в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Транспортные прокуроры организовали выездные приемы граждан для контроля соблюдения прав пассажиров. О нарушениях можно сообщить дежурному прокурору по телефону 8-919-899-87-33.

Утром 25 июля в аэропорту Сочи задержали 38 рейсов — 20 на вылет и 18 на прилет. Все задержки составляют более двух часов. Время отправления может корректироваться, рейсы выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов.

За несколько часов до этого в аэропорту действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в течение двух часов. Временные изменения также действовали за день до этого из-за угрозы атаки БПЛА.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи при падении обломков сбитого беспилотника погибли две женщины. Инцидент произошел на улице Авиационной. 11 человек получили травмы, среди них сотрудник ДПС, которого доставили в краевую больницу санитарной авиацией. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное. Четверых пострадавших госпитализировали, остальные получили амбулаторную помощь.

Фрагменты дрона упали на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию. Пожар был ликвидирован. На месте работали аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и сотрудники местной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе курорта Андрею Прошунину организовать помощь пострадавшим и семьям погибших. В своем Telegram-канале глава города выразил соболезнования родным жертв, отметив, что все городские службы функционируют в обычном режиме и угроз для местных жителей и туристов нет.

Власти призвали граждан не публиковать фотографии и видео работы систем ПВО и экстренных служб, а также ориентироваться только на официальные источники информации.

Мария Удовик