«Московским клубам придется реабилитироваться после не самого яркого старта»

Матчем «Крылья Советов»—«Пари НН» стартует второй тур чемпионата России по футболу. После первых игр в общем зачете РПЛ пока лидируют «Краснодар» и «Локомотив». Теперь им предстоит встретиться между собой. Какие самые интересные противостояния футбольного уикенда жду болельщиков? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Встреча «Краснодар»—«Локомотив» считается центральной. Оба клуба одержали на старте крупные победы, забив, хоть и не самым сильным соперникам, но по три мяча. Сейчас же эти команды ждет первая серьезная проверка. Конечно, букмекеры сделали действующего чемпиона явным фаворитом, но сбрасывать со счетов железнодорожников не стоит. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, уверен, что команда Михаила Галактионова вполне может составить конкуренцию грандам и даже бороться за чемпионство: «В прошлом сезоне ей не хватило чуть-чуть. Кроме того, клуб сделал хорошие трансферы, и если поработать над ошибками, то, думаю, "Локомотив" может легко бороться за чемпионство с лидерами, как минимум занять место в тройке».

А вот к игре «Краснодара» есть вопросы. Даже крупная победа в первом туре не убедила многих. Правда, Игорь Колыванов, который провел не один сезон в элите российского футбола, считает, что спешить с выводами не стоит: «Мурад Мусаев, наверное, готовит команду на длинную дистанцию. У них есть костяк, сыгранная команда, они знают все свои взаимодействия и в любой момент могут включиться, плюс есть исполнительское мастерство. Потихонечку где-то к четвертому-пятому туру вся команда будет просыпаться».

Двум московским клубам во втором туре придется реабилитироваться после не самого яркого старта. Речь идет о ЦСКА и «Динамо», которые начали с ничейных исходов. В эти выходные бело-голубые принимают «Ростов», который здорово показал себя даже в игре против «Зенита». Так что клуб Валерия Карпина ждет сложное испытание, причем с командой, которую он сам выстраивал долгое время, заметил комментатор Александр Аксенов: «По классу игроков, индивидуальному мастерству, безусловно, москвичи превосходят ростовчан. Но последние над этим смеются каждый раз, когда мы так рассуждаем, потому что отлично работает игровая система, выстроенная Валерием Карпиным. Так что у "Динамо" будет очень сложный матч, и я не удивлюсь, если команда опять потеряет очки».

ЦСКА встречается дома с «Ахматом» и, если верить букмекерским раскладам, уступать не должен. Впрочем, перед игрой с «Оренбургом» все тоже было в пользу красно-синих, но те прогнозы так не сбылись. Не менее интересно будет увидеть встречу «Спартака» и «Балтики», особенно после того, как последние отобрали очки у «Динамо» в Москве. Футбольный эксперт Игорь Корнеев, считает, что команде Андрея Талалаева по силам преподнести болельщикам еще один сюрприз: «Она действительно очень хорошо готова физически. Первые игры практически без логистики были, тренировались здесь, нет нагрузки в этом плане. Поэтому они могут дать бой и удивить».

Завершится второй тур 27 июля матчем «Рубин»—«Зенит». Судя по коэффициентам, букмекеры считают исход этой встречи самым очевидным, что неудивительно: в прошлом сезоне команда Сергея Семака дважды крупно обыгрывала казанцев. Смогут ли они в этот раз противостоять клубу с бюджетом в 20 млрд руб., мы увидим на «Матч ТВ». Также федеральный спортивный телеканал покажет игру «Краснодар»—«Локомотив» в субботу в 19:00.

Владимир Осипов