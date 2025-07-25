Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об аукционных результатах марокканских представителей искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Продолжу рассказ о марокканском рынке искусства, который не слишком оправдывает надежды наблюдателей. Когда художнику не хватает поддержки на вторичном рынке, перепродажа работы может стать настоящей проблемой, даже если она принадлежала влиятельным людям. Именно это и произошло с «Танцем» 2012 года, большим полотном Хамида Эль-Канбухи, художника из Амстердама. Несмотря на то, что оно была частью коллекции самого Чарльза Саатчи, работа пять раз выходила на торги, прежде чем найти покупателя. Окончательная цена составила всего $5 тыс. в 2021 году в лондонском Bonhams.

Но такие трудоемкие продажи не самое страшное. Реальный ущерб связан с эрозией цен. И именно это произошло с несколькими марокканскими художниками, чьи аукционные цены рушатся, а не консолидируются. Цифры говорят сами за себя. За десять лет годовой аукционный оборот каллиграфических фотографий Лаллы Эссейди стал в пять раз меньше, в то время как работы из серии «Тамбур» Латифы Эчахч, которые когда-то могли превышать $100 тыс., изо всех сил пытаются найти покупателей за половину этой суммы. Рынок, который замедляется там, где он, по идее, должен расти…

Не обошли стороной даже самых выдающихся художников. Мунир Фатми, один из немногих марокканских современников, достигших шестизначных аукционных цен, воплощает этот парадокс. Мунир Фатми родился в 1970 году. В его карьере несколько биеннале, в том числе в Венеции, Шардже, Дакаре, Кванджу и Лионе. Он также получил множество наград за свою работу. Но, несмотря на такое институциональное признание, творчество художника до сих пор изо всех сил пытается найти стабильную цену на аукционном рынке. В прошлом работы Фатми переходили из рук в руки за солидные суммы, достигнув рекорда в $134,5 тыс. на аукционе Sotheby’s в Дохе в 2010 году. В период с 2008-го по 2011-й 79% его работ без труда нашли покупателей. Но с 2021 года темп явно замедлился: его показатель продаж упал до 42%, а его лучший результат на недавнем аукционе Artcurial в декабре 2022 года не превысил $18,8 тыс.

Дмитрий Буткевич