«У перетягивания каната все еще впереди»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как соревновались спортсмены во время Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Topical Press Agency / Getty Images Фото: Topical Press Agency / Getty Images

Одним из необычных видов спорта на первых Олимпиадах начала XX века было перетягивание каната. Причем дисциплина, которую представляли как легкоатлетическую, прошла пять Игр. Участников было немного, но зрителям все происходящее нравилось, по крайней мере, так писала пресса тех лет. Правила тут с незапамятных времен были несложными: две команды по восемь человек должны перетянуть канат на свою сторону. Кому удается сделать это на 6 футов (около 2 м), тот победил. Каждый заход длится пять минут. Если в течение этого времени рубеж в 6 футов никому не покорился, то побеждает команда, которая перетянула большую часть каната.

Доминировали в этой дисциплине британцы. Не обходилось и без громких скандалов. В 1908-м сборная полиции Ливерпуля надела настолько тяжелые ботинки, что в них почти невозможно было ходить. Команда из США тут же подала протест, но его отклонили, так как правила этот параметр не регламентировали. Но после 1920 года начинавшая работу Международная легкоатлетическая федерация сочла этот вид неуместным, и оставшись без управляющей организации перетягивание каната стало развлечением далеким от Олимпиад.

Правда, в 1960 году появилась даже международная федерация этого вида спорта. А на Играх в Париже в 2024-м организаторы провели состязания в демонстрационном режиме. Так что, кто знает, может быть, когда-нибудь МОК попробует вернуться к истокам. В конце концов, многие виды спорта, которые появлялись на заре Игр, в итоге становились олимпийскими, хоть и не без определенных изменений. Например, подъем по веревке, который исключили из Олимпиады в 1932 году, считается прародителем скалолазания. А гонки военных патрулей, где спортсмены бегали на лыжах и стреляли из винтовок, в итоге стали биатлоном, так что у перетягивания каната все еще впереди.

Владимир Осипов