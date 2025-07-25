«Русал» запустил в Свердловской области производство лигатур железа и титана

Группа «Русал» запустил новое производство таблетированных лигатур железа и титана на заводе «Русал Кремний-Урал» в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области Фото: Департамент информационной полититки Свердловской области

По словам врио губернатора Дениса Паслера, новое производство станет основой для дальнейшего развития алюминиевой отрасли в России и укрепит технологический суверенитет страны. Инвестиции в проект составили 133 млн руб.

Завод сможет производить около 3 тыс. т таблетированных лигатур в год, что позволит полностью обеспечить российскую алюминиевую отрасль сырьем для производства сплавов. Титан повышает прочность алюминиевых сплавов, а железо придает им дополнительную твердость и жаропрочность.

«”Русал Кремний-Урал” для его локализации был выбран благодаря качественной работе с инвесторами правительства Свердловской области и администрации города», — рассказал заместитель генедиректора «Русала» по новым проектам Алексей Арнаутов.

Группа «Русал» работает в алюминиевой промышленности на территории РФ, Гвинеи, Ямайки, Ирландии, Италии и Швеции. Ее основные виды деятельности — добыча и переработка бокситов и нефелиновой руды в глинозем, производство первичного алюминия из глинозема, полуфабрикатов и готовой продукции из алюминия и алюминиевых сплавов. В 2024 году «Русал» произвел 3,99 млн т алюминия и 6,43 млн т глинозема. Выручка, согласно отчету МСФО, составила $12 млн.

Полина Щуцкая