Несовершеннолетние сестры утонули во время купания в Верхнем Суздальском озере

Две сестры в возрасте 11 и 14 лет утонули в Верхнем Суздальском озере, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Несовершеннолетние отпросились у мамы и отправились к водоему у станции метро «Озерки», чтобы искупаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Обратно девочки не вернулись. Мать обратилась в экстренные службы. Во время поисков спасатели обнаружили тела сестер на дне водоема. Обстоятельства трагедии выясняются. Собственную проверку также проводит прокуратура Санкт-Петербурга.

В МЧС предупреждают не оставлять детей даже на мелководье и контролировать досуг несовершеннолетних. Спасатели подчеркнули, что утопающие идут ко дну тихо и быстро, а не как в кино, громко крича и размахивая руками.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 24 июля очередной трагический случай на воде произошел в Ленинградской области. Молодой человек утонул в карьере поселка Павлово.

Андрей Маркелов