Совфед одобрил блокировку фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Совет федерации одобрил закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Минкультуры сможет вносить изменения и в уже выданные прокатные удостоверения — запрещать или ограничивать распространения фильмов среди детей.

Закон распространяется на все сервисы и сайты с аудиовизуальным контентом, чья ежедневная аудитория превышает 100 тыс. пользователей на территории России. Сайты будут обязаны закрыть доступ к материалу в течение суток после получения требования от Роскомнадзора.

Также владельцы соцсетей должны будут вести мониторинг по выявлению такого попавшего под запрет контента. Госдума приняла закон 22 июля. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.