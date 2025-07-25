В Домодедово пресечена контрабанда самоцветов из Бахрейна на 1,6 млн рублей

Таможенники аэропорта Домодедово обнаружила 76 незадекларированных самоцветов в багаже и карманах россиянина, прибывшего из Бахрейна. Стоимость находки оценивается в 1,6 млн руб., сообщили в Федеральной таможенной службе.

Согласно сообщению пресс-службы, мужчина объяснил, что приобрел разноцветные минералы для изготовки украшений. Экспертиза установила, что речь идет о драгоценных и полудрагоценных камнях: изумруды, циркон, кальцит, корунд.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде (ч.1 ст.226.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на пять лет или штраф в размере 1 млн руб.