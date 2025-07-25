Размеренная жизнь «На Высоком берегу»

Преимущества семейного квартала на побережье Анапы

Фото: ГК ССК

Семейный квартал «На Высоком берегу» — идеальное место для размеренной жизни вдали от суеты и хлопот. Он появится в новом не туристическом районе Анапы, состоящем из премиальных жилых комплексов и парков. Возведением квартала займется динамично развивающаяся строительная компания ССК, входящая, согласно интернет-ресурсу ЕРЗ.РФ, в ТОП-10 застройщиков России.

Семейный квартал «На Высоком берегу» расположится всего в 300 м от морского побережья в современной части курортной Анапы. Жилая инфраструктура будет включать в себя шесть домов средней этажности с безопасными дворами, где появятся детские, игровые и спортивные площадки. Неподалеку находится школа, два детских сада, торговый центр и другие объекты повседневного сервиса. Обслуживанием квартала займется премиальная управляющая компания.

Вблизи от моря

Фото: ГК ССК

Семейный квартал «На Высоком берегу» — это великолепие природы, комфорт средиземноморского климата и привилегии современного города. Анапа на сегодняшний день является одним из самых развитых черноморских курортов, дополняя рекреационную составляющую развитой современной инфраструктурой.

В транспортной доступности от квартала — не больше часа на личном транспорте — находятся пляжи с кварцевым песком, заповедник «Утриш», Кипарисовое озеро, Лысая гора и Ласточкины гнезда, Долина лотосов и Бугазская коса.

Семейный квартал «На Высоком берегу» расположится на комфортном расстоянии от исторического центра Анапы — доехать можно за пять-восемь минут. Продуманная дорожная сеть позволяет быстро добраться до любой точки города:

до Морского вокзала и центральной набережной — восемь минут;

до торгово-развлекательного центра «Красная Площадь» — пять минут;

до Детского парка с аттракционами — 15 минут;

до железнодорожного вокзала — 20 минут;

до международного аэропорта — 25 минут.

В районе уникального природного массива — Высокого берега — ровная прибрежная полоса, где нет бухт и выступов. Морская вода прозрачная, а пляжи покрыты галькой и камнями, что делает их самыми чистыми в Анапе.

Уединение и насыщенный ритм жизни

О надежности и стабильности застройщика ССК говорят факты. Общая площадь сданных компанией объектов превышает на сегодняшний день 1,8 млн кв. м. В данный момент компания успешно строит 14 жилых комплексов (24 тыс. квартир) и два гостиничных комплекса, а в проектировании находятся объекты общей площадью более 7 млн кв. м.

Семейный квартал «На Высоком берегу» — это шесть жилых домов этажностью от 10 до 12 этажей. Там предусмотрено 169 вариантов уникальных, современных и функциональных планировок для комфортной жизни. Окна в квартирах будут увеличенной площади, а каждая лоджия — витражное остекление, обеспечивая панорамные виды на море, горы, парк и храмовый комплекс.

Дворы семейного квартала выйдут в парк и станут его лаконичным продолжением. Дома окружат зеленые зоны, объединенные приморской набережной, что сделает место идеальным для спокойного и активного отдыха.

В непосредственной близости от будущих домов располагается Крещенский парк площадью 7,5 га. Он включает в себя храмовый комплекс, площадки для спортивных соревнований и воркаута, а также детские игровые комплексы, светомузыкальный фонтан, амфитеатр и зоны отдыха. Парк соединяется с Белой набережной протяженностью 1,5 км, по которой можно выйти к Ореховой роще.

Ландшафтный дизайн дворов семейного квартала продолжит концепцию паркового озеленения. Многоуровневое озеленение пространств будет зонировать их и создаст благоприятную атмосферу комфорта. Лиственные и хвойные растения, а также множество высоких деревьев создадут естественную прохладу и защиту от шума и ветра. Теневые навесы с системой охлаждения туманом станут приятным дополнением в жаркие летние дни.

Лаунж-зоны в беседках и перголах, оснащенные зарядками для гаджетов, предусмотрят для работы и отдыха на свежем воздухе, а Wi-Fi покрытие по всему кварталу обеспечит стабильный высокоскоростной интернет.

В целом, в районе будет царить атмосфера приватности и уединенности. Продуманная планировка дворов минимизирует шумовые факторы и создаст ощущение безопасности. Внутреннее пространство квартала станет свободной пешеходной зоной. Велосипедные и беговые дорожки соединятся с маршрутами на набережной, переплетаясь и создавая единое пространство для отдыха и оздоровления.

Внутри семейного квартала «На Высоком берегу» все продуманно для развития и творчества. Здесь обустроят тематические детские площадки с интерактивным оборудованием и интеграцией технологии дополненной реальности, а также футбольную, волейбольную, баскетбольную и другие спортплощадки. Блюстителям здорового ритма жизни идеально подойдут воркаут и тренажеры для разных возрастов, а также для площадки для йоги с навесами от жары и дождя.

Квартал уюта и безопасности

«На Высоком берегу» создается в концепции приватного семейного квартала с просторными дворами и домами высотой 10-12 этажей. Здесь будет создана атмосфера добрососедства, которая подчеркнется премиальной инфраструктурой. В подъездах домов обустроят просторные лобби с дизайнерским интерьером и высотой потолков 4,5 м. На первых этажах будут расположены коммерческие помещения.

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У каждого дома в семейном квартале будет свой подземный паркинг, спуститься в который можно прямо на лифте из подъезда. Из 784 машино-мест можно выбрать удобный вариант под габариты любого автотранспорта. Также для гостей и жителей комплекса предусмотрен просторный наземный паркинг. На парковке с удобной навигацией предусмотрены электростанции для заряда автомобилей, ведется видеонаблюдение. На въезде появится шлагбаум с технологией распознавания номера.

Атмосферу безопасности и премиального комфорта на закрытой территории семейного квартала обеспечат система охраны и безупречного сервиса. В дизайнерских лобби подъездов будет консьерж, там же установят бесшумные грузовой и пассажирский лифты, келлеры, закрытые колясочные и велосипедные, а также лапомойки. Жителям домов обеспечат круглосуточный сервис поддержки.

Приватность резидентов «На Высоком берегу» гарантирована круглосуточным видеонаблюдением и бесконтактным входом. Управление домофоном и камерами наблюдения возможно из мобильного приложения.

На ЗОЖе и творчестве

Территория «На Высоком берегу» детально продумана для целей поддержания активного образа жизни, занятий спортом и оздоровления. В окружении семейного квартала множество спортивных и йога-клубов. По набережной можно совершать вечерние и утренние пробежки, заниматься ходьбой и ездить на велосипеде. Рядом есть теннисный корт. Желающие могут заняться морскими видами спорта. Также в непосредственной близости от семейного квартала — терренкуры для оздоровительных прогулок, бюветы с минеральной водой и медицинские клиники.

Для юных жителей семейного квартала продумана комфортная развивающая среда в безопасной близости к дому. Путь к образованию и развлечениям пройдет по пешим дорожкам квартала в большую школу на 1875 учащихся и два детских сада по 160 воспитанников каждый. Здесь есть специальная детская игровая комната, а также безопасные площадки для малышей дошкольного возраста. В дворах квартала создадут тематические игровые площадки с интерактивным оборудованием и технологией дополненной реальности, а также установят спортивные тренажеры для разных возрастов и многофункциональные площадки для командных видов спорта.

Семейный квартал «На Высоком берегу» появится в развитом городском районе с богатой образовательной и медицинской инфраструктурой для детей всех возрастов. В радиусе 800 м находятся два муниципальных и два частных детских сада, а также детский развивающий центр. На расстоянии 1,3 км — две муниципальные и одна частная школа. Также социальную инфраструктуру квартала дополняют музыкальная школа и школа искусств, детские клиники и шесть детских развлекательных комплексов.

Офис анапского филиала ССК: г. Анапа, ул. Крымская, 109

Новый офис продаж для семейного квартала «На Высоком берегу»: г. Анапа, ул. Крылова, 13

Сайт: https://sskuban.ru/anapa

ТГ: https://t.me/ssk_anapa

Семейный квартал «На Высоком берегу» - застройщик ООО СЗ "Анапа Сити". Застройщик входит в ГК ССК. Проектная декларация на нашдом.рф

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