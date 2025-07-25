Совфед разрешил вдовам участников СВО ездить на машинах погибших мужей

Совфед одобрил закон, позволяющий вдовам погибших на СВО еще до вступления в наследство использовать принадлежавшие мужьям автомобили.

Правительство подготовило проект поправок к Гражданскому кодексу, закону «О государственной регистрации транспортных средств» и «Основам законодательства о нотариате» в марте. Документ предполагает, что супруга погибшего военнослужащего сможет получить у нотариуса свидетельство на временное пользование автомобилем. На основании этого документа можно будет поставить машину на временный учет и пользоваться ею до оформления наследства.

По старым правилам, в случае смерти владельца ГИБДД прекращает учет автомобиля, после чего пользоваться им нельзя. Санкция за нарушение — штраф 800 руб., при повторном случае — лишение прав на срок до трех месяцев.

Изначально проект касался только жен военнослужащих — участников военной операции на Украине. Ко второму чтению изменения расширили на вдов участников боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии.

Полина Мотызлевская