Совфед одобрил запрет на «затирание» религиозных символов

Совет федерации одобрил закон, запрещающий изображать храмы без имеющейся у них религиозной символики. В Госдуме ранее поясняли, что речь идет о запрете на ретушь и искажение религиозных символов в печатных СМИ и на сайтах.

Поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» были внесены на рассмотрение 26 мая группой из 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР). Они предложили дополнить ст. 3 закона новым пунктом о запрете на использование изображений зданий без религиозных символов, если в реальности они их имеют.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что предлагаемые изменения направлены на «защиту чувств верующих», а также на «совершенствование условий для добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

Ко второму чтению в проект внесли уточнение: наличие или отсутствие религиозного символа должно соответствовать виду здания в историческом периоде, в рамках которого оно изображается.

Полина Мотызлевская