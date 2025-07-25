Выпитое средство для выпрямления волос довело кубинского малыша до больницы
Шестилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос вечером 24 июля, сообщает 78.ru. Малыш остался без присмотра взрослых и добрался до жидкости.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В итоге ребенка экстренно госпитализировали из квартиры на проспекте Солидарности с риском развития токсической пневмонии. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что восьмилетняя девочка из Петербурга получила удар током возле автобусной остановки в центре города. После инцидента школьница попала в больницу.