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Выпитое средство для выпрямления волос довело кубинского малыша до больницы

Шестилетний гражданин Кубы выпил средство для выпрямления волос вечером 24 июля, сообщает 78.ru. Малыш остался без присмотра взрослых и добрался до жидкости.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В итоге ребенка экстренно госпитализировали из квартиры на проспекте Солидарности с риском развития токсической пневмонии. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что восьмилетняя девочка из Петербурга получила удар током возле автобусной остановки в центре города. После инцидента школьница попала в больницу.

Андрей Маркелов

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