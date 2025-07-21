Бастрыкину представят доклад о школьнице, получившей удар током в центре Петербурга

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как восьмилетняя девочка из Петербурга получила удар током на автобусной остановке в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как ранее писал «Ъ-СПб», все случилось днем 19 июля на улице Марата. По предварительной информации, девочка одной рукой взялась за информационный столб, а второй — за металлический забор. Ребенка госпитализировали. В настоящее время жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

«Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в СКР.

Дарья Астанина