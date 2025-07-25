Bloomberg: Стармер столкнулся с давлением со стороны кабмина из-за Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства в вопросе признания Палестины. Об этом сообщают агентство Bloomberg и несколько британских изданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

В последние дни министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд, министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн и министр культуры Лиза Нэнди призвали Кира Стармера и британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми ускорить решение этого вопроса, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Мы говорим, что признание палестинской государственности — это действительно важный символический шаг, который можно сделать только один раз. Но если не сейчас, то когда?» — цитирует The Guardian неназванного министра из состава британского правительства.

12 июля The Guardian сообщала, что почти 60 депутатов парламента от лейбористской партии направили Дэвиду Лэмми письмо, в котором потребовали от властей Великобритании немедленно признать Палестину.

В минувший четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Решение вызвало критику со стороны властей Израиля и США. Британский премьер в тот же день заявил, что «государственность является неотъемлемым правом палестинского народа» и что прекращение огня поставит Великобританию «на путь» к признанию. При этом господин Стармер не конкретизировал, готов ли Лондон официально закрепить свою позицию.

Анастасия Домбицкая