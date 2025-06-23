Еще двое нижегородцев вернулись из украинского плена

Двое нижегородских участников СВО вернулись из украинского плена 20 июня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Все возвращенные получают медицинскую и психологическую помощь в Беларуси, позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Обмен пленными продолжается в рамках стамбульских соглашений. 2 июня Россия и Украина договорились об обмене всех военнослужащих младше 25 лет. Также стороны согласовали обмен телами погибших по формуле «6000 на 6000».

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов домой вернулись 39 нижегородских бойцов.

Ирина Николаева