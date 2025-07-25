В Пулково отчитались о мерах по возвращению багажа пассажиров Turkish Airlines
В Пулково усилили меры по возвращению багажа пассажирам авиакомпании Turkish Airlines. О предпринимаемых действиях отчиталась пресс-служба аэропорта.
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково
Так, был усилен и перераспределен персонал оперативных смен Lost & Found. К работе службы также присоединились офисные сотрудники Пулково. Поступивший багаж располагается в специально выделенной зоне, систематизируется по рейсам и получает номерные пломбы и необходимые документы.
Также была организована круглосуточная обработка обращений. Работа с заявками проходит в ускоренном режиме, подчеркнули в пресс-службе аэропорта. Доставка и выдача багажа владельцам также осуществляется круглосуточно.
«Аэропорт предпринимает все возможные меры, чтобы ситуация была решена максимально быстро и комфортно для вас»,— написали в Telegram-канале воздушной гавани.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество забытого в Анталье багажа пассажиров Пулково возросло до 500.