Количество забытого в Анталье багажа пассажиров Пулково возросло до 500

Аэропорт Пулково с 20 июля принял около 350 заявлений от пассажиров рейсов из Антальи, чей багаж остался в Турции. Туристы ждут более 500 единиц багажа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Самолеты из Анталии прилетают в Петербурге с неполной комплектацией багажа. Чемоданы доставляют в Пулково следующими рейсами. Чтобы помочь пассажирам, сотрудники аэропорта в ускоренном режиме принимают и обрабатывают заявки. С 20 июля их подали уже около 350 человек.

«Багаж из Антальи поступает в Пулково ежедневно. Сразу после прохождения необходимых процедур он направляется на доставку, пересылается в другие аэропорты страны или выдается владельцам лично»,— добавили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура начала проверку по факту ситуации с багажом туристов из Антальи.

Татьяна Титаева