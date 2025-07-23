Количество забытого в Анталье багажа пассажиров Пулково возросло до 500
Аэропорт Пулково с 20 июля принял около 350 заявлений от пассажиров рейсов из Антальи, чей багаж остался в Турции. Туристы ждут более 500 единиц багажа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Самолеты из Анталии прилетают в Петербурге с неполной комплектацией багажа. Чемоданы доставляют в Пулково следующими рейсами. Чтобы помочь пассажирам, сотрудники аэропорта в ускоренном режиме принимают и обрабатывают заявки. С 20 июля их подали уже около 350 человек.
«Багаж из Антальи поступает в Пулково ежедневно. Сразу после прохождения необходимых процедур он направляется на доставку, пересылается в другие аэропорты страны или выдается владельцам лично»,— добавили в пресс-службе Пулково.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура начала проверку по факту ситуации с багажом туристов из Антальи.