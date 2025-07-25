Спортсмен из Ярославской области добился успеха на Универсиаде

Пловец из Рыбинска Александр Степанов завоевал три медали на летней Всемирной Универсиаде в Германии. В соревнованиях участвуют около 8,5 тыс. спортсменов из более чем 150 стран. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Степанов

Фото: Правительство Ярославской области Александр Степанов

Фото: Правительство Ярославской области

Александр Степанов стал чемпионом на дистанции 1500 метров, показав время 14 минут 55 секунд. На дистанции 800 метров он также завоевал золото с результатом 7 минут 46,51 секунды. В эстафете 4х200 метров Александр помог команде занять второе место, добавив серебряную медаль в свою копилку.

Антон Голицын