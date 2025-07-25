Суд отказал в признании права собственности на мечеть в Нижегородской области

Местная религиозная организация мусульман села Старомочалеи в Пильнинском округе не смогла признать право собственности на здание мечети в селе. Арбитражный суд в июле 2025 года отказал организации в иске к администрации округа из-за требований противопожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Площадь кирпичного двухэтажного здания, которое числится самовольной постройкой, составляет 141 кв. м. Оно построено 18 лет назад на участке, принадлежащем истцу.

Ответчик был не против удовлетворения иска. Однако суд указал, что при решении таких вопросов необходимо установить наличие или отсутствие угрозы жизни и здоровью людей. Истец в подтверждение соответствия объекта строительным нормам и требованиям пожарной безопасности представил внесудебное экспертное заключение от ООО «Русэксперт». Суд в свою очередь направил запрос в областное ГУ МЧС. Там ответили, что по части пожарной безопасности имеется 20 замечаний. В том числе объект не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечен подъезд пожарных автомобилей, в молельном зале нет двух эвакуационных выходов, отделка полов и потолков выполнена из горючих материалов.

Отказывая в удовлетворении иска, суд уточнил, что организация может подать повторный иск после устранения замечаний.

Галина Шамберина