Предложение жилья в новостройках Челябинска выросло на 28%

За шесть месяцев 2025 года объем предложения на рынке первичной жилой недвижимости в Челябинске на 28% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Полный объем экспозиции сегодня составляет 13,4 тыс. лотов общей площадью 707 тыс. кв. м, сообщает сервиса аналитики «Объектив.РФ».

В первом полугодии застройщики вывели на рынок более 150 тыс. кв. м жилья в новостройках. Это на 21% больше, чем годом ранее. Всего с начала года на продажу выставили 2,8 тыс. лотов.

В первом полугодии в Челябинске стартовала реализация 67 новых жилых комплексов и корпусов, в ранее запущенных проектах. Из них 30 расположены в Центральном районе, 12 —в Ленинском, по восемь — в Курчатовском и Советском, пять — в Калининском. Средняя цена квадратного метра в продаже в июле составила 146,5 тыс. руб.

Продать за шесть месяцев удалось 2,5 тыс. квартир в новостройках. Треть сделок на первичном рынке заключены по договорам купли-продажи, стальные — по договорам долевого участия и уступки прав требования.