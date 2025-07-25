«Проворный дух» сошел на Грузию

Несмотря на разногласия по вопросам демократии и соблюдения прав человека в Грузии, Вашингтон и Тбилиси продолжают тесно сотрудничать в военно-политической сфере. Об этом свидетельствуют развернувшиеся на грузинской территории масштабные военные учения Agile Spirit 2025 («Проворный дух»), в которых задействованы несколько государств НАТО, Украина и Молдавия. В последний раз они проводились в 2023 году. Ранее Москва неоднократно высказывала обеспокоенность сотрудничеством США и закавказских государств в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузинские военные на учениях Agile Spirit

Фото: GEORGIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency / Getty Images Грузинские военные на учениях Agile Spirit

Фото: GEORGIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency / Getty Images

Многонациональные военные учения стартовали 21 июля в Турции массовым десантированием с воздуха американских и турецких военных. «Agile Spirit 2025 спустился на землю»,— заявило в тот день командование американской армии в Европе и Африке.

В пятницу, 25 июля, началась грузинская часть учений. В ней помимо военных собственно из Грузии оказались задействованы представители США, Турции, Польши, ФРГ, Италии, Греции, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы, а также Украины и Молдавии. В ранге наблюдателей на маневры прибыли армейские и штабные подразделения из Армении и Японии.

Заявленная организаторами цель — «укрепление регионального сотрудничества в области безопасности, наращивание военного потенциала, интеграция инноваций и содействие оперативной совместимости внутри НАТО и с участвующими партнерами».

А в Минобороны Грузии сообщили, что основные элементы учений — их «командно-штабная часть», а также «отработка действий грузино-американского тактического конвоя на трехсоткилометровом участке автодороги Сенаки—Вазиани». То есть тренировка по сопровождению военных колонн с базы грузинской армии Сенаки до базы Вазиани близ Тбилиси. Напомним, что в ходе пятидневной войны в августе 2008 года база Сенаки была полностью занята российской армией и абхазскими военными подразделениями. В тот момент Сенакская бригада ВС Грузии была переброшена к Южной Осетии.

В марте 2025 года грузинские власти выдали разрешение на заход военных кораблей НАТО в территориальные воды страны (порты Поти и Батуми). Начиная с 10 июля, готовясь к маневрам, командование армии США в Европе и Африке совместно с партнерами перебрасывало в Грузию военную технику, в частности бронемашины различного типа и вертолеты.

У учений, которые продлятся до 6 августа, есть важная внутриполитическая составляющая для Грузии и правящей в этой стране партии «Грузинская мечта» (ГМ).

В прошлом году США отменили схожие учения Noble Partner («Достойный партнер»), выразив тем самым недовольство «антиамериканской риторикой» ГМ, утверждением в парламенте закона против «иностранных агентов», а также арестами оппозиционных лидеров и активистов. Как пояснил “Ъ” главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили, учения «Проворный дух» и «Достойный партнер» «очень похожи как по составу участников, так и по сценариям». Прошлогодняя отмена маневров на грузинской территории стала одним из сигналов со стороны Вашингтона наряду с приостановкой действия американо-грузинской Хартии стратегического партнерства, оформленной сразу после войны 2008 года, а также введением финансовых и визовых санкций против грузинских чиновников, судей и провластных бизнесменов.

Тем не менее, как заверил “Ъ” политолог Паата Закареишвили, в 2012–2016 годах занимавший пост госминистра по примирению и гражданскому равноправию, «американцы просто так не уйдут с Южного Кавказа», тем более «с учетом дрейфа Армении в сторону Запада от Москвы». Эта тенденция, по мнению собеседника “Ъ”, «создает дополнительные геополитические возможности для Вашингтона и Анкары».

При этом эксперт отметил: ГМ, «возможно, и хотела бы отказаться от военных маневров совместно с американцами, боясь разгневать Москву», где много раз высказывали озабоченность подобным сотрудничеством. Но власти не могут этого сделать, поскольку тем самым нарушат пункт 79 грузинской конституции, в котором, по словам собеседника “Ъ”, «прописано обязательство делать все для вступления в НАТО».

Еще один мотив Пентагона в беседе с “Ъ” назвал аналитик независимого ресурса Nation.ge Давид Авалишвили: в ходе «афганской эпопеи», в которой, кстати, участвовали тысячи грузинских военных, американский генералитет «очень успешно использовал аэропорты Грузии в качестве «аэродромов подскока». По словам господина Авалишвили, значительная часть американских военных из Афганистана эвакуировалась через грузинский воздушный коридор и в Пентагоне «об этом также помнят, не желая жечь все мосты с Грузией с ее очень важным географическим местоположением».

Георгий Двали, Тбилиси