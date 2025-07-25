Мошенники заставили ярославскую пенсионерку продать квартиру

В Ленинском районе Ярославля расследуют дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Пенсионерка лишилась более 3,6 млн руб. после серии обманов, начавшихся в марте 2025 года. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство региональной безопасности Фото: Министерство региональной безопасности

Неизвестная, представившись сотрудником мобильного оператора, убедила женщину сообщить СМС-коды. Затем пенсионерка получила сообщение о взломе учетной записи «Госуслуг» и позвонила по предоставленному номеру. Там мужчина, якобы сотрудник банка, сообщил о кредитах на ее имя и перевел звонок на «сотрудника спецслужб», который убедил женщину сотрудничать.

На следующий день неизвестная, представившись сотрудником службы безопасности, убедила пенсионерку снять 330 тыс. руб. и внести их через банкомат. Позднее мошенники сообщили о планируемом обыске в ее квартире и предложили задекларировать наличные, что привело к снятию еще 460 тыс. руб. и переводу их на указанные реквизиты.

В конце июня пенсионерка заключила договор купли-продажи недвижимости в Костроме и получила 2,9 млн руб., которые отвезла в Мытищи и передала незнакомцу. Общий ущерб составил 3,69 млн руб. Следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Антон Голицын