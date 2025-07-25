Китайские авто зарулили на вторичный рынок

Доля китайских авто с пробегом выросла в полтора раза с начала 2025-го, говорится в исследовании «Авто.ру Бизнес». По данным аналитиков, в первом полугодии продажи подержанных машин из КНР в дилерских центрах составили 11,5% от общего количества таких иномарок. Могут ли они еще увеличиться? И есть ли проблемы с китайскими брендами на вторичном рынке? Разбирался Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выход китайских авто на вторичный рынок, конечно, не сопоставим с экспансией последних лет на первичном. И хотя их доля среди машин с пробегом неуклонно растет, она все еще едва превышает 11%, по данным «Авто.ру». Первое место на вторичке сохраняют японские производители, занимая около пятой части рынка, чуть меньше — за немецкими и около 19% — у Южной Кореи. Впрочем, такой расклад вряд ли сохранится в ближайшие годы, считает директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева: «Из-за доминирующего положения китайских машин на первичном рынке после 2022 года доля их продаж в пробеге будет только расти. В целом, они уже стали привычным выбором для россиян, так как имеют современное оснащение и привлекают покупателей хорошим соотношением цены, характеристик и богатства комплектаций. При этом все модели из топ-10 за год подешевели. Сильнее всего — KIA Rio и Hyundai Solaris, сразу на 13%.

Парк автомобилей стареет, их средний пробег растет. Покупатели экономят, а владельцы держат машины как можно дольше».

Тем не менее пока в топ-10 самых популярных марок с пробегом нет ни одного «китайца». На первое место вышла Lada Granta, за ней расположились Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, VW Polo, Ford Focus, Kia Sportage, VW Tiguan, Skoda Octavia и Toyota Camry. Китайских моделей в числе самых популярных на вторичке нет несмотря на то, что они существенно теряют в цене после нескольких лет эксплуатации, заметил эксперт по автоподбору Артур Брума: «Люди не так часто обращаются с просьбой посмотреть подержанные авто из КНР. Чаще это тройка Geely, Chery и Haval. Если мы говорим про ликвидность в целом, то буквально недавний опыт общения с менеджерами одного крупного дилерского центра показал, что они тоже неохотно их выкупают: минус 20% от первой цены по рынку. Кроме того, мне рассказали историю о том, как Zeekr 009 спустя полтора года был продан с дисконтом в 30%. В 2023 году он обошелся в сумму около 10 млн руб., а ушел за 6 млн руб. с небольшим».

Но хотя бы опасения, которые возникали у водителей несколько лет назад, когда китайские авто за считанные месяцы захватили российский рынок, кажется, не реализовываются. Заключались они, например, в возможных проблемах из-за российских морозов или плохом качестве металла и коррозии. Но сделать однозначный вывод по-прежнему тяжело, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Мы же не десятилетиями эксплуатируем эти автомобили, речь пока о трех годах. Известно, что на большинстве из них стоят одинаковые двигатели: один — 2 л., другой — 1,5 л. На многих "китайцах" стоят определенные виды трансмиссий. Есть проблемные, есть вполне надежные, в частности, японские коробки передач Aisin. Поэтому одни машины меньше теряют в цене, другие — чуть больше, но все равно определенный уровень недоверия до сих пор сохраняется.

Стереотипы сложно разрушить, а главное — люди еще не утратили веру в светлое будущее какого-то другого автопрома, но в ближайшее время оно не наступит».

Зато на рынке новых авто вера иссякла давно. По последним данным «Автостата», в первом полугодии две трети всех проданных машин были пяти марок: Lada, Chery, Haval, Geely и Changan.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сергей Симонов