В поселке под Новосибирском криптомайнер украл электричества на 13 млн рублей

В рабочем поселке Мошково Новосибирской области полицейские задержали 42-летнего крипомайнера за незаконное потребление электроэнергии. Ущерб от его действий за 3,5 года составил 13 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В правоохранительном ведомстве установили, что злоумышленник напрямую подключился к трансформатору, «принадлежащему электросетевому предприятию, и организовал питание криптовалютных ферм». Майнингом житель Мошкова занимался в хозяйственной постройке, находящейся в его собственности.

В ходе обыска оперативники обнаружили 12 единиц майнингового оборудования. Сообщается, криптовалюту фигурант дела добывал в период с апреля 2021 по сентябрь 2024 года.

Михаил Кичанов