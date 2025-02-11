Через тюменскую границу не пропустили 18 тонн томатов из Кыргызстана

Специалисты Россельхознадзора не пропустили в Тюменскую область 18 тонн томатов из Кыргызстана, сообщили в управлении ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Это произошло при контроле на ФКП «Казанское», вблизи российско-казахстанской границы: помидоры, выращенные в Кыргызстане, ввозились без фитосанитарного сертификата, их вернули обратно.

С начала 2025 года с нарушением законодательства пытались ввезти растительную продукцию шесть раз — всего более 42 тонн фруктов, овощей, сухофруктов, специй и круп. Чаще всего у нее отсутствовали фитосанитарные сертификаты, либо в сопроводительных документах были ошибки в данных.

Напомним, в январе в международном аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) уничтожили 122 кг фруктов, круп и орехов, которые не прошли карантинный фитосанитарный контроль на границе с РФ.

Ирина Пичурина