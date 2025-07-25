Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 55 боеприпасов и 105 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили 15 жилых помещений и 18 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты четыре БПЛА самолетного типа. Последствий нет.

Над Белгородом системой ПВО сбит дрон самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Репное совершены атаки трех БПЛА, два из них были сбиты системой ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось одному артобстрелу с применением шести снарядов, село Цаповка атаковано двумя FPV-дронами.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, Соболевка, а также хутора Бабка, Дубровки, Жердевка и Леоновка атакованы 33 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В округе за прошедший день ранены два мирных жителя. Один из них пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Борки. После оказанной помощи в Валуйской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение. В селе Двулучное в результате атаки дрона на частный дом была ранена местная жительница. Пострадавшая госпитализирована в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. В селе Борки повреждены автомобиль и инфраструктурный объект, в селе Двулучное — три частных дома, в поселке Уразово — коммерческий объект, два легковых автомобиля, гараж и хозпостройка, в хуторе Дубровки — частный дом и коммерческий объект, в хуторе Леоновка — соцобъект и объект торговли, в селе Кукуевка — частный дом и линия электропередачи, в селе Долгое — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.

В Волоконовском районе село Грушевка атаковано двумя FPV-дронами. Также над районом системой ПВО сбит один БПЛА. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Сподарюшино выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки восьми БПЛА. Вследствие атак дронов в селе Рождественка поврежден легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — гараж и легковой автомобиль, в селе Глотово — четыре автомобиля и частный дом.

Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты два БПЛА. Без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Репяховка, Романовка, Староселье, а также хутор Высокий подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 15 дронов, три из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе поселок Ракитное и села Бобрава, Илек-Кошары и Новозахаровка атакованы пяти БПЛА, один из которых был сбит. Ранены двое мирных жителей. Один из них пострадал в результате удара FPV-дрона по сельхозпредприятию в селе Илек-Кошары. Еще один получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. После оказанной помощи в Ракитянской ЦРБ оба пострадавших доставлены в городскую белгородскую больницу №2. В селе Илек-Кошары повреждены четыре единицы спецтехники и ангар на территории сельхозпредприятия, в селе Новозахаровка — трактор.

Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 БПЛА. Последствий нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись трем обстрелам с применением трех боеприпасов и атакам 17 БПЛА, 14 из них были сбиты и подавлены. В результате двух обстрелов в городе Шебекино повреждены десять частных домовладений, два автомобиля, газовая труба и линия электропередачи. Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в Шебекино на территории одного из предприятий повреждены производственное помещение, линия электропередачи и трактор. Вечером в селе Муром дрон ударил по сельхозпредприятию — повреждена линия электропередачи.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадало три человека. Разрушения получили 27 жилых помещений и девять транспортных средств. Семь муниципалитетов атаковали с помощью как минимум 83 боеприпасов и 59 беспилотников.

Ульяна Ларионова