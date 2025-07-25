Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 55 боеприпасов и 105 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили 15 жилых помещений и 18 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты четыре БПЛА самолетного типа. Последствий нет.
- Над Белгородом системой ПВО сбит дрон самолетного типа. Обошлось без последствий.
- В Белгородском районе по селам Красный Октябрь и Репное совершены атаки трех БПЛА, два из них были сбиты системой ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось одному артобстрелу с применением шести снарядов, село Цаповка атаковано двумя FPV-дронами.
- В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, Соболевка, а также хутора Бабка, Дубровки, Жердевка и Леоновка атакованы 33 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В округе за прошедший день ранены два мирных жителя. Один из них пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Борки. После оказанной помощи в Валуйской ЦРБ он отпущен домой на амбулаторное лечение. В селе Двулучное в результате атаки дрона на частный дом была ранена местная жительница. Пострадавшая госпитализирована в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. В селе Борки повреждены автомобиль и инфраструктурный объект, в селе Двулучное — три частных дома, в поселке Уразово — коммерческий объект, два легковых автомобиля, гараж и хозпостройка, в хуторе Дубровки — частный дом и коммерческий объект, в хуторе Леоновка — соцобъект и объект торговли, в селе Кукуевка — частный дом и линия электропередачи, в селе Долгое — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
- В Волоконовском районе село Грушевка атаковано двумя FPV-дронами. Также над районом системой ПВО сбит один БПЛА. Обошлось без последствий.
- В Грайворонском округе по селам Безымено, Глотово, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Сподарюшино выпущено 16 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки восьми БПЛА. Вследствие атак дронов в селе Рождественка поврежден легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — гараж и легковой автомобиль, в селе Глотово — четыре автомобиля и частный дом.
- Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты два БПЛА. Без пострадавших и разрушений.
- В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Репяховка, Романовка, Староселье, а также хутор Высокий подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 15 дронов, три из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется.
- В Ракитянском районе поселок Ракитное и села Бобрава, Илек-Кошары и Новозахаровка атакованы пяти БПЛА, один из которых был сбит. Ранены двое мирных жителей. Один из них пострадал в результате удара FPV-дрона по сельхозпредприятию в селе Илек-Кошары. Еще один получил ранения в результате атаки дрона на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. После оказанной помощи в Ракитянской ЦРБ оба пострадавших доставлены в городскую белгородскую больницу №2. В селе Илек-Кошары повреждены четыре единицы спецтехники и ангар на территории сельхозпредприятия, в селе Новозахаровка — трактор.
- Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 12 БПЛА. Последствий нет.
- В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, а также хутор Бык подверглись трем обстрелам с применением трех боеприпасов и атакам 17 БПЛА, 14 из них были сбиты и подавлены. В результате двух обстрелов в городе Шебекино повреждены десять частных домовладений, два автомобиля, газовая труба и линия электропередачи. Вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА в Шебекино на территории одного из предприятий повреждены производственное помещение, линия электропередачи и трактор. Вечером в селе Муром дрон ударил по сельхозпредприятию — повреждена линия электропередачи.
Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадало три человека. Разрушения получили 27 жилых помещений и девять транспортных средств. Семь муниципалитетов атаковали с помощью как минимум 83 боеприпасов и 59 беспилотников.