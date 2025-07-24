Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 83 боеприпасов и 59 беспилотников. В результате пострадали три мирных жителя. Разрушения получили 27 жилых помещений и девять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селам Бочковка, Петровка и Устинка совершены атаки четыре БПЛА, из которых три сбиты. В селе Устинка поврежден частный дом.

В Борисовском районе села Байцуры и Беленькое атаковали по одному дрону, один из них был сбит. В селе Байцуры повреждены частный дом и хозпостройка.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Карабаново и Тогобиевка, хутора Бабка, Жердевка и Леоновка подверглись атакам 21 БПЛА, 13 из них были сбиты. В районе поселка Уразово повреждены административное здание предприятия, два складских помещения и автомобиль, в селе Тогобиевка — частный дом, в хуторе Леоновка — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с МО РФ.

В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Гаевка совершены атаки двух БПЛА. В селе Коновалово поврежден инфраструктурный объект связи, в хуторе Гаевка — линия электропередачи.

В Грайворонском округе по городу Грайворону, поселку Горьковский, селам Безымено, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе пяти обстрелов и нанесены удары семи дронов. В городе Грайвороне в результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали три мирных жительницы. Им оказана медпомощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены три автомобиля и коммерческий объект. В селе Мокрая Орловка поврежден частный дом, в селе Дунайка — коммерческий объект. Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с беспилотника в поселке Горьковский повреждены два частных дома, а также огнем уничтожена хозяйственная постройка, в селе Мокрая Орловка повреждены гараж и автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись десяти обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Вчера за медпомощью обратился боец самообороны, получивший ранение в результате детонации дрона 22 июля в Илек-Пеньковке. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжает лечение в белгородской городской больнице №2.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка и Маломихайловка выпущено четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки 11 БПЛА, девять из которых были сбиты. В городе Шебекино повреждены два автомобиля, 21 частный дом, газовая труба, линия электропередачи и три надворные постройки, одна из них разрушена. Также ночью на территорию предприятия с дрогна сброшены два взрывных устройства — повреждены здание и две единицы техники.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадало четыре человека. Разрушения получили 13 жилых помещений и 20 транспортных средств. Семь муниципалитетов атаковали с помощью как минимум 59 боеприпасов и 96 беспилотников.

Ульяна Ларионова