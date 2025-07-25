Инвестпроект птицефабрики «Башкирской» стал приоритетным

Инвестиционный комитет Башкирии присвоил статус приоритетного инвестпроекту птицефабрики «Башкирской» (входит в группу компаний «Таврос»), сообщила пресс-служба главы региона. Птицефабрика планирует вложить 2,6 млрд руб. в расширение производства товарного яйца на действующей площадке в селе Авдон под Уфой, а также построить в Благоварском районе комбикормовый завод мощностью 30 тонн в час. Проект представила на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии гендиректор птицефабрики Ирина Гаврилкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Компания намерена увеличить объемы выпуска на 100 млн яиц в год, до 800 млн штук. Реализация проекта позволит создать 65 рабочих мест. Инвестор сможет воспользоваться налоговыми льготами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», комбикормовый завод строится возле деревни Восточный Кашкалашинского сельсовета, его планируют открыть в ноябре. В компании рассчитывают, что предприятие мощностью до 200 тыс. тонн кормов в год сможет обеспечить кормами 3 млн кур-несушек.

АО «Птицефабрика "Башкирская"» зарегистрировано в 2003 году, производственные корпуса расположены в селе Авдон Уфимского района. Компания занимается разведением птицы. Планируется, что по итогам 2025 года производство яиц составит около 500 млн штук в год.

Майя Иванова