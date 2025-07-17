Птицефабрика «Башкирская» вложит 2 млрд рублей в кормоцех в Благоварском районе

Крупнейший производитель куриных яиц в Башкирии АО «Птицефабрика "Башкирская"» инвестирует 2 млрд руб. в строительство комбикормового завода в Благоварском районе, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предприятие строится возле деревни Восточный Кашкалашинского сельсовета, его открытие планируется в ноябре. В компании рассчитывают, что завод мощностью 30 тыс. тонн кормов в час (до 200 тыс. тонн продукции в год) станет частью производственной цепочки птицефабрики и сможет обеспечить кормами 3 млн голов кур-несушек. Кроме того, по словам гендиректора «Башкирской» Ирины Гаврилкиной, продукция будет поставляться на другие предприятия.

На заводе будут работать 46 человек.

АО «Птицефабрика "Башкирская"» зарегистрировано в 2003 году, производственные корпуса расположены в селе Авдон Уфимского района. Компания занимается разведением птицы. Планируется, что по итогам 2025 года производство яиц составит около 500 млн штук в год.

Идэль Гумеров