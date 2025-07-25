Ожидающие выдворения граждане Китая под Ярославлем едят салат из одуванчиков

Ожидающие выдворения граждане Китая в Центре временного содержания иностранных граждан в Тутаевском районе поблагодарили администрацию учреждения за возможность собирать одуванчики для салата. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Омбудсмен проверил условия содержания и отношения сотрудников к иностранцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во время беседы с китайскими гражданами Сергей Бабуркин уточнил, есть ли у них претензии. Жалоб на условия и отношение сотрудников не было.

«Единственное, на что посетовали жители Поднебесной, на непривычный для них рацион питания – каши, макароны, гуляши, борщи. И поблагодарили сотрудников ЦУВСИГ, которые разрешили им собирать на территории учреждения одуванчики. Из их листьев китайцы делают салаты»,— рассказал уполномоченный.

Также Сергей Бабуркин пообщался с гражданином Кубы. Уполномоченный, который говорит на испанском, сообщил ему новость о скорой отправке домой. Также на родину уедут граждане Камеруна и Коморских островов.

Антон Голицын