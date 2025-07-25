Мост через реку Ик на границе Башкирии и Татарстана обещают сдать в этом году

Строительная готовность моста через реку Ик на границе Башкирии с Татарстаном составляет 65%, сообщает пресс-служба правительства республики. По графику работы завершаются в 2026 году, но подрядчик готов ввести объект уже в 2025-м, отмечается в пресс-релизе. Длина моста — 238,5 м, протяженность подходов к нему — 431,5 м.

Как писал «Ъ-Уфа», в сентябре 2024 года Кировский райсуд Уфы обязал Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ) провести реконструкцию моста через реку Ик на границе Башкирии с Татарстаном. С иском обратилась прокуратура Октябрьского. Проверка установила, что управление является балансодержателем моста. Его признали аварийным.

Сооружение построено в 1948 году. В 2021 году движение по нему остановили из-за угрозы разрушения. В августе 2024 года УДХ заключило контракт с уфимским ООО «Стройблоктехнология» на ремонт моста за 975 млн руб., средства выделены из республиканского бюджета. Работы должны завершиться до октября 2026 года. Мост реконструируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Майя Иванова