В Башкирии завершают строительство опор моста на границе с Татарстаном

В Башкирии обустроили семь из восьми опор моста через реку Ик на границе с Татарстаном. Сооружение строится на дороге Октябрьский — Уруссу, его длина 238,5 погонных метров, ширина — 7 м, сообщает пресс-служба правительства республики. После установки всех опор начнется монтаж балок. Мост строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среднесуточная интенсивность движения на мосту в ближайшей перспективе может достигнуть 4 тыс. автомобилей в сутки, отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Реконструкцию моста начали в 2024 году. Старое сооружение полностью разобрали. Планируется обустроить полосы безопасности, искусственное электроосвещение, установить новые барьерные и перильные ограждения. С двух сторон моста будут тротуары.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2024 года Кировский районный суд Уфы обязал Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ) провести реконструкцию моста через реку Ик на границе Башкирии и Татарстана. С иском обратилась прокуратура Октябрьского. В ходе проверки было установлено, что УДХ является балансодержателем сооружения. Мост признали аварийным.

Сооружение было построено в 1948 году. В 2021 году движение по нему было остановлено из-за угрозы разрушения. В августе 2024 года УДХ РБ заключило контракт с уфимским ООО «Стройблоктехнология» на ремонт. Цена контракта составила 975 млн руб., средства выделены из республиканского бюджета. Работы должны завершиться до октября 2026 года. Сроки и качество работ будет контролировать прокуратура.

Майя Иванова