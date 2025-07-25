Антициклон оставит в Петербурге 25 июля тридцатиградусную жару без осадков

Петербург 25 июня останется под влиянием антициклона, с характерно для него относительно малооблачной и сухой погодой. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Столбики термометров в период максимального прогрева вновь будут колебаться около 30-градусной отметки. Атмосферное давление практически не изменится и составит 758 мм рт. ст., что чуть ниже нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за жары вновь объявили в Петербурге до 26 июля. Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях.

Андрей Маркелов