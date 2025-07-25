«Разговоры о важном» начали проводить в детских садах

«Разговоры о важном» уже проводятся в детских садах отдельных регионов России. Об этом сообщила ТАСС декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического госуниверситета.

«В некоторых регионах успешно реализуются "Разговоры о важном"», — заявила Маргарита Парамонова. Она утчонила, что это «специальные беседы, основанные на содержании Федеральной образовательной программы дошкольного образования».

По словам госпожи Парамоновой, сейчас главная задача ответственных за воспитание дошколят ведомств — сделать образовательный процесс понятным и увлекательным. Важно, чтобы ребенок не заучивал факты, а гордился своей страной, полагает она. Среди подходов к преподаванию истории в детских садах она выделила «использование предметов и образов из повседневной жизни».

Отдельное внимание в программе дошкольного образования уделено формированию духовно-нравственных ценностей. У детей хотят формировать представления о государственных символах и праздниках. Календарный план воспитательной работы выстроен с учетом «ключевых событий страны».

Идею о введении «Разговоров о важном» в детских садах президенту Владимиру Путину в прошлом году подала финалистка конкурса «Учитель года». Глава государства мысль оценил, но отметил, что «базовые ценности» нужно «доводить аккуратненько до самых маленьких».

22 июня Владимир Путин коснулся темы дошкольного образования на встрече с редакторами учебников истории для 5–11-х классов. Тогда президент отметил, что аналогичная единая программа должна существовать и для детсадовцев.

Подробнее о взглядах президента на преподавание истории детям — в материале «К Владимиру Путину вошла история».