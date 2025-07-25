В Ярославской области в 2024 году выросла заболеваемость корью

В Ярославской области в 2024 году зафиксировано 85 случаев кори, что в 2,7 раза больше, чем в 2023 году. Данные приведены в Государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ярославской области в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатель заболеваемости составил 7,11 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем в среднем по России (15,31).

53 случая заболевания зарегистрированы у детей до 17 лет, на взрослых приходится 32 заболевания. Эпидемиологическое расследование показало, что в 3 случаях корь была импортирована из других стран, а в 7 случаях — из других регионов России. Большинство случаев (68) были местными. В 2024 году зафиксировано три групповых очага кори в Гаврилов-Ямском и Ростовском районах, там заболели 32 человека.

На 1 января 2025 года охват вакцинацией детей в возрасте одного года составил 96,4%, а ревакцинацией в шесть лет — 95,6%. В 2023 году эти показатели не были достигнуты из-за недопоставок вакцины. Охват иммунизацией взрослых в возрасте от 18 до 35 лет превысил 90%.

Однако число непривитых детей остается высоким, основная причина — отказы родителей. Для взрослых в возрасте 36-55 лет из групп высокого риска план иммунизации перевыполнен на 105%.

Антон Голицын