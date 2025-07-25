Кизлярский коньячный завод нарастил производство на 1,8% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года Кизлярский коньячный завод произвел 514,3 тыс. дал бутилированной продукции, что на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (505,3 тыс. дал). Реализовано 460,5 тыс. дал. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимур Агиров Фото: Тимур Агиров

Более половины объема реализованной продукции составили ординарные коньяки выдержкой от трех до пяти лет.

Предприятие планирует сохранить темпы роста и в 2025 году, реализовав не менее 1,2 млн. дал бутилированной продукции.

В компании отметили, что в январе-июне 2025 года экспорт продукции составил 2,5 тыс. дал, при этом плановый показатель на год — 11 тыс. дал. Завод продолжает сотрудничество с партнерами в Республике Беларусь, Абхазии, Казахстане и Южной Осетии. Недавно завод подписал соглашение о поставках с китайской компанией.

Наталья Белоштейн