Россияне стали покупать меньше арбузов из соображений экономии

Продажи арбузов 8–21 июля сократились на 15% год к году, дынь — выросли на 7%, по подсчетам аналитиков сервиса платежей T-Pay. Снижение спроса подтвердил собеседник «Ъ» на рынке плодоовощной продукции.

По мнению руководителя проекта «Ягодная академия» Ирины Козий, снижение спроса на арбузы связано со стремлением потребителей сократить расходы. Из-за экономии они отказываются не только от покупки бахчевых. Например, спрос на клубнику и черешню на пике сезона сократился на 5–9% год к году. Однако это объясняется значительным ростом цен — на 24% и 38% соответственно.

По подсчетам исследовательской компании NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная цена арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг. Это на 8% меньше, чем на прошлой неделе, и на 1% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Дыни сейчас стоят в среднем 106,7 руб. за 1 кг. За неделю показатель снизился на 9% за год — на 5%.

Фактор сезонности в этом году стал сказываться на стоимости арбузов и дынь раньше, отмечали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Однако из-за этого может не быть привычного падения цен на 20-30% на пике сезона, считает Ирина Козий.

Подробнее — в материале «Изрядная спелость».