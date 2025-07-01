Екатеринбуржца будут судить за похищение и убийство первоклассника в 1995 году

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 50-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении и убийстве первоклассника в 1995 году, а также насилии над ним, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Уральца будут судить по ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР (похищение несовершеннолетнего), п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью облегчить совершение другого преступления), ст. 121 УК РСФСР (преступление против половой свободы), ч. 3 ст. 148 УК РСФСР (вымогательство).

Следствие установило, что в апреле 1995 года обвиняемый, вступив в сговор со знакомым ради вымогательства, заманил мальчика 1987 года рождения в машину. Вместе они приехали к берегу озера Свакуль около ул. Коммунистическая. После этого обвиняемый, не обращая внимания на договоренности с соучастником, решил скрыть похищение ребенка. Он начал душить его, а потом воспользовался его беспомощным состоянием и совершил преступление против половой свободы мальчика. Затем обвиняемый камнем не менее двух раз ударил его по голове. Далее он положил ребенка в полимерный мешок с фрагментом бетона для утяжеления и сбросил в озеро. На следующий день сообщники положили в почтовый ящик родителей первоклассника записку, в которой потребовали передать им $50 тыс., угрожая совершить насилие над ребенком и убить его, если родители откажутся выполнять их требования.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, тело мальчика нашли в мае 1995 года, но тогда раскрыть преступление не было возможности. В 2025 году в результате принятых мер удалось установить причастность обвиняемого к случившемуся, в том числе благодаря возможностям современных экспертиз. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений в 1998, за побои в 2013 году.

Напомним, в начале месяца в Свердловской области 57-летнему жителю предъявили обвинение по п. "б" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений). Он обвиняется в убийстве своего знакомого с помощью огнестрельного пистолета «Тульский Токарева» (ТТ), которое было совершено в Екатеринбурге в 1994 году.

Ирина Пичурина