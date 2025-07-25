22 поезда задержаны на юге России после атаки БПЛА

В Краснодарском крае 12 пассажирских поездов задерживаются после падения обломков беспилотника на станции Тимашевская. Около 03:00 по местному времени здесь была «нарушена работа контактной сети». Об этом сообщили в РЖД.

«В вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск», — уточнили в РЖД. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. Движение поездов на станции восстановили в течение часа, 125-й поезд продолжил движение с 50-минутным опозданием. «До 1 часа задерживаются 12 поездов», - добавили в РЖД.

Обломки также повредили контактную сеть на станции Песчанокопская в Ростовской области. Здесь задержаны 10 поездов.