Мэрия Ярославля заплатит 30 млн за имущество ИП в сгоревшем «доме-крейсере»

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Анатолия Пестикова к мэрии города о выкупе у него помещений в расселенном и сгоревшем доме на Златоустинской, 12, известном как «дом-крейсер». Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в доме на улице Златоустинской в Ярославле

Фото: МЧС России Пожар в доме на улице Златоустинской в Ярославле

Фото: МЧС России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что объект культурного наследия «Здание паровой мельницы» 19 века ранее был жилым. В 2015 году он был признан аварийным и подлежащим сносу, а затем в основном расселен.

На первом этаже «дома-крейсера» располагались коммерческие помещения площадью 459,3 кв.м. В 2024 году истец обратился в мэрию с предложением выкупить у него имущество, так как дом был отключен от инженерных коммуникаций. Однако мэрия отказала, указав, что выкуп нежилых помещений программой расселения аварийного жилья не предусмотрен. Денег на это в бюджете нет. После этого господин Пестиков обратился в суд.

В суде мэрия возражала против удовлетворения требований, а также оспаривала оценку имущества, которую представил предприниматель. Суд поддержал позицию собственника и принял решение взыскать с муниципального образования город Ярославль в лице мэрии 22,7 млн руб. в счет выкупной стоимости помещения, 6,1 млн руб. за долю в земельном участке, 2,5 млн руб. в счет возмещения убытков и 90 тыс. руб. расходов по подготовке отчета об оценке — всего 31,5 млн руб. Также суд прекратил право собственности истца на указанную недвижимость.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 мая 2025 года в здании произошел пожар, существенно повредивший здание. Дальнейшая судьба памятника пока не определена.

Антон Голицын